مراد مكرم: يارب حافظ على مصر.. مالناش غيرها

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً جديد بشان مصر.

وكتب مراد مكرم :"حد غيري سامع دقات طبول الحرب؟؟؟ حاسس إن الأيام أو الأسابيع أو الشهور الجاية فيه حاجه مش مريحه بيتخططلها...يا رب حافظ علي مصر ،مالناش غيرها."

وكان قد وجه الفنان مراد مكرم نصيحة لـ مشجعي كرة القدم.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك: "تشجيع فريق كوره ،المفروض يبقي جزء صغير جدا من حياتك...لو لقيت إنه بيمثلك حاجة كبيرة أوي واخده كل وقتك،يبقي حياتك فيها حاجه غلط و محتاجه اعادة ترتيب...ليه بقي، لادأن انت المفروض يكون عندك دراسه او شغل و العيله و الاهل و اصدقاء و هوايات تنمي قدراتك ،وعبادات و أكل و شرب وحب و اختلافات مع من تحب وحاجات كتيييييير أوي ، ما ينفعش كل ده يتركن علي جنب و تركز في فرقة ،افرادها بياخدوا ملايين انت مش هتشوف منهم قرش صاغ،ما ينفعش تمرض او تخسر بني آدمين علشان فريق كوره....الكوره رياضه اي نعم بس في الآخر هي رياضه ترفيهيه معموله علشان تبسطك كمتفرج او مشجع.. .فيه ناس مصلحتهم انك تبقي مهووس بفرقة ما، ويستخدموك لتصفية حسابات أو للأذي أو للقتل المعنوي....دي كده ما بقتش رياضه، دي بقت حرب....شجع ،ناكف في اغرامك، بس ما تتعصبش و ما تغلطش في حد، عارف ليه؟ لأنك لما تقف قدام ربنا،و يسألك علي لسانك ده ،مش هتقوله معلش اصلي كنت بشجع الفريق الفلاني!!!!! ما حدش هينفعك يوم الحساب و لا حد هينفعك برضه علي الارض لما تخسر ناس او تكسب عداوات....تاني بقول ،شاكس و ناكف و شجع ،بس بأدب.

#عيب".