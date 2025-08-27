نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري

تحدث علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، على مستوى الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: “مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري، ومش هما دول لاعيبة الزمالك، معندوش دكة كويسة عكس الأهلي، وصفقات الزمالك ليست على المستوى”.

وتابع: “الزمالك سيعاني كلما واجه فريق قوي وعدي الدباغ مستواه أقل من الزمالك بكثير”.

وحصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.