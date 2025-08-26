بعد الفوز على فاركو.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

حقق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب فاركو بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الانتصار ليمنح الزمالك ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب، بعد أربع جولات، فيما ظل فاركو في المركز الـ21 والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

موقف الفريقين بعد المباراة

الزمالك: المركز الأول – 10 نقاط

فاركو: المركز 21 – نقطة واحدة

موعد المباراة القادمة للزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الأحد 31 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.