رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية لمعسكر التشيك

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في جمهورية التشيك، في سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب السعودية خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب مقدونيا يوم الرابع من سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براج، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب التشيك يوم الثامن من الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.

قائمة منتخب السعودية



نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.