وضوح الشمس.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

اثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بعد أحداث الشوط الاول لمباراة الزمالك وفاركو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :واضحة وضوح الشمس.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول سيطرة علي مجريات المباراة من جانب الزمالك دون خطورة واضحة علي مرمي فاركو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.