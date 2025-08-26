الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو

نجح نادي الزمالك في خطف ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة الدوري علي حساب فريق فاركو.

وجاء هدف الفوز عن طريق شيكو بانزا في بداية الشوط الثاني.

وجاء الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عدي الدباغ بعد خطأ دفاعي فادح في تأخير التمرير ومن ثم أبعد التسديدة الدفاع وتابعها شيكو بانزا بتسديدة في المرمى الفارغ سكنت المرمى.

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول سيطرة علي مجريات المباراة من جانب الزمالك دون خطورة واضحة علي مرمي فاركو.

وبهذه النتيجة يعتلي الزمالك صدارة الدوري برصيد 10 نقاط.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي