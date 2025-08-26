غياب دونجا في الزمالك عن مواجهة دجلة للإيقاف

تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو المقامة حالياً في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان دونجا سبق وحصل على بطاقة صفراء في مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، وحصل على الثانية في مباراة مودرن سبورت في الجولة الثالثة، قبل أن يحصل على بطاقة ثالثة في مباراة اليوم أمام فاركو.

ويلتقي الزمالك مع فريق وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.