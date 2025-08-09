رسميا.. ليفربول يعلن رحيل نونيز إلى الهلال السعودي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، رحيل مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، إلى صفوف الهلال السعودي.

وقال ليفربول، في بيان: "يؤكد نادي ليفربول أن داروين نونيز قد أكمل انتقاله الدائم إلى الهلال، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

واختتم اللاعب الأوروجوياني مشواره مع الريدز، والذي استمر لـ 3 سنوات، بانتقاله اليوم إلى نادي الدوري السعودي للمحترفين.

ويغادر نونيز ملعب آنفيلد؛ بعد أن شارك في 143 مباراة، وسجل 40 هدفًا، وحصد ميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة.

وانضم نونيز إلى ليفربول، قادمًا من بنفيكا في صيف 2022.