موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بطولة كأس الدرع الخيرية

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة محمد صلاح، لانطلاق موسم نسخة 2025-2026 بخوض مواجهة أمام كريستال بالاس الإنجليزي، على بطولة كأس الدرع الخيرية.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وتقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس عند تمام الساعة الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب “ويمبلي” في لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

وتمتلك شبكة "قنوات بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي تُذاع على قناة “beIN Sports HD1”.

ويخوض ليفربول اللقاء باعتباره بطلا للقب الدوري الإنجليزي 2024-2025، الذي توج به بعدما احتل صدارة جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 84 نقطة، ويشارك كريستال بالاس بصفته بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، بعدما فاز عليه بهدف نظيف.