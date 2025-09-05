تقارير تكشف تفاصيل انتقال حارس ليون الفرنسي إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل انتقال الفرنسي ماتيو باتويليت، حارس مرمى نادي ليون الفرنسي، إلى نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن باتويليت سينضم إلى الهلال مقابل دفع النادي السعودي مبلغا ماليا قدره نحو 350 ألف يورو.

وأوضحت أن العقد يتضمن بندا يمنح النادي الفرنسي 20% من قيمة إعادة البيع في المستقبل.

وكان الهلال السعودي قد قرر التعاقد مع باتويليت لتعويض غياب ياسين بونو حارس مرمى الفريق خلال مشاركته مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية نهاية العام الحالي.