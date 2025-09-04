اتحاد جدة يضم محمد دومبيا وروجر فيرنانديز

أنهى نادي اتحاد جدة السعودي ،التعاقد مع صفقتين جديدتان، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الذي يمتد حتى العاشر من شهر سبتمبر داخل المملكة العربية السعودية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن اتحاد جدة أنهى اتفاقه على التعاقد مع المالي محمد دومبيا لاعب نادي رويال أنتويرب البلجيكي وروجر فيرنانديز لاعب نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

وأشارت إلى أن اتحاد جدة سوف يعلن عن انضمام الثنائي محمد دومبيا وروجر فيرنانديز خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعدما تجاوز الثنائي الكشف الطبي تمهيدًا لانتقالهم إلى العميد.