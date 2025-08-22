كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما

دخل البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة السعودي؛ بعد توصية مباشرة من قائد الفريق كريم بنزيما، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، والممتدة حتى 9 سبتمبر 2025.

ووفقًا لمصادر صحفية سعودية، يرى بنزيما أن كاسيميرو هو الخيار الأنسب لتدعيم وسط الملعب في الاتحاد؛ لما يتمتع به من خبرات كبيرة على المستوى الدولي، بجانب قدراته التكتيكية المميزة، خاصة مع تراجع مستوى البرازيلي فابينيو في المباريات الأخيرة.

خبرات كاسيميرو

انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد.

خاض مع "الشياطين الحمر" 126 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

يعد من أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، بعدما قضى 9 سنوات ذهبية مع ريال مدريد إلى جوار بنزيما، وحقق خلالها عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.

وجاء اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع النجم البرازيلي؛ بعد خسارته أمام النصر بنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ ما دفع الإدارة للبحث عن تدعيمات جديدة قادرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج خلال الموسم الجاري.

ويأمل "العميد" في أن تشكل خبرة "كاسيميرو" إضافة قوية للفريق، في ظل منافسة محلية وقارية شرسة هذا الموسم.