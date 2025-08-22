قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

يواصل فريق الأهلي استعداداته المكثفة تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبييرو، لمواجهة غزل المحلة المقررة في السادسة مساء الاثنين المقبل على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق أول انتصار له في المسابقة هذا الموسم على حساب فاركو بنتيجة 4-1، ليكسر سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته محليًا وعالميًا منذ انطلاق الموسم.

 غيابات الأهلي أمام المحلة

محمد هاني: موقوف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين أمام فاركو.

مروان عطية: يخضع لبرنامج علاجي بعد جراحة الفتق.

ياسر إبراهيم: يعاني من تمزق في عضلة الفخذ.

ياسين مرعي: شد في العضلة الخلفية.

محمد شكري: شد في العضلة الأمامية.

إمام عاشور: غير جاهز بدنيًا رغم تعافيه من كسر في الترقوة.

 صفقات الأهلي الجديدة

التونسي محمد علي بن رمضان.

عودة محمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج.

التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، وضم الحارس محمد سيحا من المقاولون.

التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا وشراء مصطفى العش من زد.

استعادة محمد شكري وضم ياسين مرعي من فاركو، إضافة إلى محمد شريف في صفقة انتقال حر.

وفي المقابل، رحل عن الأهلي أسماء بارزة أبرزهم: علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، بجانب إعارات عديدة مثل المغربي رضا سليم للجيش الملكي.

 صفقات غزل المحلة

التعاقد مع المدافع أحمد شوشة من الجونة.

ضم أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش من البنك الأهلي.

التعاقد مع يوسف العزب (المقاولون العرب)، ومحمد أرموشة (المريخ البورسعيدي).

تدعيم الجبهة اليسرى بـ مصطفى أوفا (العبور) ورحيم شوماري (كي إم سي التنزاني).

ضم المهاجم الكاميروني شي بوندي لاعب أسترس دي ياوندي السابق.

 القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة 

تنقل قناة أون سبورت اللقاء حصريًا، مع ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 جدول الأهلي في أول 3 مباريات مقبلة بالدوري

الجولة 4: غزل المحلة × الأهلي – الاثنين 25 أغسطس – 6:00 م – استاد المحلة.

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – السبت 30 أغسطس – 9:00 م – استاد السلام.

الجولة 6: الأهلي × إنبي – الأحد 14 سبتمبر – 9:00 م – استاد المقاولون.

 الأهلي يتطلع لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الدفاع عن لقبه في نسخة استثنائية من الدوري، بمشاركة 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

