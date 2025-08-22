قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي
حريق يلتهم ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. صور
أول تعليق من أرتيتا على انتقال نجم كريستال بالاس المحتمل لآرسنال
دخلنا في غربة الإسلام.. أحمد كريمة يعلق على تصوير الزوج لزوجته بالمنزل
موعد المولد النبوي 2025.. كم عدد أيام الإجازة للعاملين في الحكومة والخاص؟
أول تعليق من أرتيتا على انتقال نجم كريستال بالاس المحتمل لآرسنال

رفض الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التعليق على إمكانية انضمام إيبيريتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس إلى الجانرز المحتمل، مؤكدًا إصابة كاي هافيرتز في الركبة.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ضم “إيزي”- الذي أفادت التقارير أنه يخضع لفحص طبي في أرسنال قبل انتقاله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني-: "لا يمكنني أبدًا التحدث عن أي لاعب ليس جزءًا من مجموعتنا أو نادينا بعد".

ولعب إيزي - الذي نشأ مشجعًا لأرسنال- لفريق الشباب بالنادي قبل أن يُطلق سراحه في سن 13 عامًا، والآن، بعد أن أصبح لاعبًا دوليًا في إنجلترا، قد يعود لاعب خط الوسط المهاجم إلى هناك، إذ أكد كريستال بالاس يوم الخميس أن إيزي سيغادر النادي.

وعندما سُئل عن مدى أهمية رغبة أي لاعب جديد في أرسنال في اللعب للنادي، أوضح: "هذا هو الأهم - إنهم يريدون أن يكونوا معنا، ويشعرون بشيء مميز في قدومهم إلينا، كلما كان الشعور أقوى، كان ذلك أفضل/ لأنه يُضفي لمسةً مميزةً وحماسًا وإرادةً على ما نقوم به".

واستطرد: "في حال انضمام إيزي، سيُضيف ذلك منافسةً أكبر إلى خط الهجوم الذي قد يفتقد هافرتز لبعض الوقت".

ويعاني المهاجم الألماني من إصابة في الركبة، وأشار إلى إن هافرتز يحتاج إلى الخضوع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى إصابته.

واختتم: "بعد ذلك، سنحصل على مزيد من الوضوح بشأن الخطوات التالية".

