جيوكيريس يبدأ مشواره مع آرسنال بالقميص رقم 14: أرغب في كتابة تاريخي الخاص

افتتح المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس فصله الجديد في مسيرته الكروية مع آرسنال الإنجليزي، باختيار مثير للجدل تمثل في ارتداء القميص رقم 14، الرقم الذي يحمله إرث أحد أعظم أساطير النادي، الفرنسي تييري هنري، الهداف التاريخي للمدفعجية.

جيوكيريس، القادم من سبورتينج لشبونة بعد موسم استثنائي سجل خلاله 54 هدفًا وصنع 13 في 52 مباراة، أكد في تصريحات تلفزيونية أنه لا يسعى للمقارنة مع هنري، بل يطمح لصنع مجده الشخصي مع النادي اللندني.

وقال:

"أدرك تمامًا قيمة هذا الرقم في تاريخ آرسنال، ولكن طموحي لا يتمثل في تقليد أحد، بل في أن أقدم أفضل ما لدي لصناعة لحظات خاصة بي."

وأضاف:"لم تكن الخيارات كثيرة أمامي من حيث الأرقام المتاحة، وحين رأيت الرقم 14، شعرت أن القرار واضح. يشرفني ارتداؤه، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية."

وكان جيوكيريس قد شارك لأول مرة بقميص آرسنال خلال اللقاء الودي أمام توتنهام، والذي انتهى بخسارة الفريق بهدف دون رد، في مباراة لم ينجح فيها المهاجم الجديد في هز الشباك. ورغم ذلك، أكد أن التقييم الحقيقي سيبدأ مع انطلاق الموسم الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.