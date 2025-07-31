سعود عبد الحميد على أعتاب الانتقال إلى لانس الفرنسي

يقترب الدولي السعودي سعود عبد الحميد من خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، بعدما بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف لانس الفرنسي قادمًا من نادي روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب ما أشارت إليه مصادر إعلامية فرنسية.

وكانت مؤشرات سابقة قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى تولوز بنفس صيغة الإعارة، غير أن القيود المفروضة على عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة تولوز دفعت إلى تغيير الوجهة نحو لانس. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

ويُعد سعود عبد الحميد من أبرز الأسماء السعودية التي خاضت تجارب احترافية خارجية، حيث كتب اسمه في تاريخ الكرة السعودية عندما انتقل إلى نادي روما الإيطالي صيف العام الماضي، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإيطالي.

ورغم قلة مشاركاته التي اقتصرت على 8 مباريات فقط، فقد نجح في تسجيل هدف لافت في شباك سبورتنج براجا البرتغالي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ليكون أول لاعب سعودي يُسجل في بطولة أوروبية.

عبد الحميد، البالغ من العمر 26 عامًا، يتمتع بسيرة دولية قوية، حيث شارك في أكثر من 38 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019، كما مثّل الأخضر في كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والأولمبياد بطوكيو.

وكانت بداية سعود الاحترافية مع نادي الاتحاد، قبل أن يرفض تجديد عقده ويفضل الانتقال إلى الهلال في يناير 2022، في صفقة أثارت الكثير من الجدل حينها، إلا أنها فتحت له الباب لاحقًا للانتقال إلى أوروبا وخوض أولى محطاته الاحترافية خارج الملاعب السعودية.