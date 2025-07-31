قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
تعرف علي موعد عودة مصابين الأهلي للتدريبات
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026
أذكار الصباح كاملة.. حصن نفسك وأسرتك من كل شر
نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك والسعودية وتونس أول الوافدين للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد

بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد
حسام الحارتي

وصلت إلى مصر بعثة منتخب المكسيك، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وكانت مصر قد استقبلت بعثتي المنتخبين السعودي والتونسي قبل أيام، حيث لعبا وديتين مع منتخب مصر تحت 19 عام، ولعبا معا ودية أخرى استعدادًا للمونديال.

وبذلك تكون منتخبات المكسيك والسعودية وتونس أول المنتخبات الوافدة إلى مصر، ويتوالى خلال الأيام المقبلة وصول باقي المنتخبات.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.

بطولة العالم لليد مصر ال نمارك السعودية أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

عمر كمال

عمر كمال يحيى حفلا غنائيا فى دبي فى هذا الموعد

علي الحجار

27 أغسطس.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

أصالة

أصالة تحيى حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن.. اليوم

بالصور

بعد إنتاج 6 مليون سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد