الاتحاد البرتغالي يوضح أسباب استضافة تدريبات النصر السعودي في مقر المنتخب الوطني

أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح من خلاله خلفيات تواجد فريق النصر السعودي داخل مقر تدريبات المنتخب الوطني البرتغالي، وذلك بعد مغادرة الفريق لمعسكره السابق في النمسا عقب مواجهته الودية أمام تولوز الفرنسي.

وجاء في البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إكس"، أن نادي النصر سيجري تدريباته في مرافق المنتخب الوطني البرتغالي خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 4 أغسطس.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للعلاقات المتميزة التي تجمع بين رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا، والمدرب جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، بالإضافة إلى العلاقة الخاصة التي تربط البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأصفر بوطنه الأم.

وكان فريق النصر قد اختتم معسكره في الأراضي النمساوية بفوز ودي على فريق تولوز الفرنسي بنتيجة 2-1، في إطار تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من المنافسات المحلية والقارية.

وعلى صعيد سوق الانتقالات، واصل النادي السعودي تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، حيث تعاقد مؤخرًا مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، إلى جانب المدافع نادر الشراري، والموهبة الصاعدة عبدالملك الجابر.

وتسعى إدارة النادي إلى بناء فريق أكثر توازنًا قادر على المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق ومشروعه الرياضي الطموح بقيادة عدد من النجوم العالميين.