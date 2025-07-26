فيكتور جيوكيريس يكشف كواليس انضمامه إلى آرسنال مقابل 64 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسميًا تعاقده مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، لتكون واحدة من أبرز صفقات صيف 2025 في البريميرليج.

وفي أول تصريحات له عقب انضمامه إلى الجانرز، عبّر جيوكيريس عن حماسه الشديد لبدء رحلته الجديدة في ملعب الإمارات، مؤكدًا أن رغبته في التسجيل والتألق كانت السبب الرئيسي وراء اختياره للنادي اللندني رغم اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه هذا الصيف.

وقال جيوكيريس، في مقابلة مع الموقع الرسمي لآرسنال: "أريد التسجيل دائمًا، ولا أطيق الانتظار لإحراز الأهداف بهذا القميص وأمام جماهير هذا النادي العريق. سيكون شعورًا مذهلًا".

المهاجم السويدي صاحب الـ27 عامًا عاد ليؤكد أن انطلاقته الأولى في الملاعب الإنجليزية تركت لديه حنينًا خاصًا، لكنه أشار إلى أن تطوره الكبير في السنوات الماضية جعله مستعدًا الآن لتمثيل نادٍ بحجم آرسنال، قائلا: "بدأت مسيرتي هنا في إنجلترا، وأشعر أنني عدت أقوى وأكثر نضجًا. الآن أنا مستعد لإثبات نفسي في آرسنال".

وعن تطلعاته في دوري أبطال أوروبا، أوضح: "أنا واثق من قدرتي على التألق في دوري الأبطال بقميص آرسنال، خصوصًا بوجود كل هؤلاء اللاعبين المذهلين في الفريق. البيئة هنا تساعد أي لاعب على التطور والظهور بمستويات رائعة".

وحول أسباب اختياره للنادي اللندني رغم العروض الأخرى، قال جيوكيريس: "شعرت أن آرسنال هو المكان المناسب لي. بعد حديثي مع المدير الرياضي أندريا بيرتا والمدرب ميكيل أرتيتا، أصبح القرار واضحًا. تابعت الفريق في السنوات الماضية، ورأيت مدى تطوره واحترافيته".

وأضاف: "واجهت آرسنال في نوفمبر الماضي، وأتذكر جيدًا كيف كان الفريق متماسكًا دفاعيًا وشرسًا هجوميًا، سجلوا 5 أهداف، وكان من الصعب جدًا اختراقهم. من هنا عرفت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا المشروع".

وختم تصريحاته بالقول: "تاريخ آرسنال الكبير، وقاعدته الجماهيرية الهائلة، جعلا القرار أكثر سهولة. لا أطيق الانتظار للقاء الجماهير في المدرجات والاحتفال بالأهداف والانتصارات معهم".

يُذكر أن جيوكيريس تألق بشدة مع سبورتنج لشبونة في الموسم الماضي، حيث سجّل أكثر من 30 هدفًا في مختلف البطولات، ما جذب إليه أنظار كبار أوروبا، قبل أن يحسم آرسنال الصفقة ويضم مهاجمًا من الطراز الرفيع يدعم مشروع أرتيتا الطموح للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.