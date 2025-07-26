قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير
11 إصابة في سقوط مساعدات جوية على خيام نازحين غرب غزة
قبل المصيف .. اعرف إزاى تحافظ على بيتك من السرقة وأنت مسافر
قلوبنا اليوم مع السيدة فيروز .. هكذا نعت سهير جودة زياد الرحباني
إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن مسنة أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار
حلمي النمنم: جماعة الإخوان نشأت ضد الدولة الوطنية بعد ثورة 1919
لا نملك إلا الدعم والصبر.. كامل أبوذكري يعلق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة
عماد الدين حسين: الأوضاع في قطاع غزة بلغت مستوى كارثيًا بكل المقاييس
حزب المصريين: جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ حملات مُمنهجة لزعزعة استقرار البلاد
عار اللي بيحصل.. أحمد موسى: بعض الأشقاء العرب بيهاجموا مصر ومش بيهاجموا نتنياهو
فيكتور جيوكيريس يكشف كواليس انضمامه إلى آرسنال مقابل 64 مليون جنيه إسترليني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيكتور جيوكيريس يكشف كواليس انضمامه إلى آرسنال مقابل 64 مليون جنيه إسترليني

جيوكيريس
جيوكيريس
إسلام مقلد

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسميًا تعاقده مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه إسترليني، لتكون واحدة من أبرز صفقات صيف 2025 في البريميرليج.

وفي أول تصريحات له عقب انضمامه إلى الجانرز، عبّر جيوكيريس عن حماسه الشديد لبدء رحلته الجديدة في ملعب الإمارات، مؤكدًا أن رغبته في التسجيل والتألق كانت السبب الرئيسي وراء اختياره للنادي اللندني رغم اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه هذا الصيف.

وقال جيوكيريس، في مقابلة مع الموقع الرسمي لآرسنال: "أريد التسجيل دائمًا، ولا أطيق الانتظار لإحراز الأهداف بهذا القميص وأمام جماهير هذا النادي العريق. سيكون شعورًا مذهلًا".

المهاجم السويدي صاحب الـ27 عامًا عاد ليؤكد أن انطلاقته الأولى في الملاعب الإنجليزية تركت لديه حنينًا خاصًا، لكنه أشار إلى أن تطوره الكبير في السنوات الماضية جعله مستعدًا الآن لتمثيل نادٍ بحجم آرسنال، قائلا: "بدأت مسيرتي هنا في إنجلترا، وأشعر أنني عدت أقوى وأكثر نضجًا. الآن أنا مستعد لإثبات نفسي في آرسنال".

وعن تطلعاته في دوري أبطال أوروبا، أوضح: "أنا واثق من قدرتي على التألق في دوري الأبطال بقميص آرسنال، خصوصًا بوجود كل هؤلاء اللاعبين المذهلين في الفريق. البيئة هنا تساعد أي لاعب على التطور والظهور بمستويات رائعة".

وحول أسباب اختياره للنادي اللندني رغم العروض الأخرى، قال جيوكيريس: "شعرت أن آرسنال هو المكان المناسب لي. بعد حديثي مع المدير الرياضي أندريا بيرتا والمدرب ميكيل أرتيتا، أصبح القرار واضحًا. تابعت الفريق في السنوات الماضية، ورأيت مدى تطوره واحترافيته".

وأضاف: "واجهت آرسنال في نوفمبر الماضي، وأتذكر جيدًا كيف كان الفريق متماسكًا دفاعيًا وشرسًا هجوميًا، سجلوا 5 أهداف، وكان من الصعب جدًا اختراقهم. من هنا عرفت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا المشروع".

وختم تصريحاته بالقول: "تاريخ آرسنال الكبير، وقاعدته الجماهيرية الهائلة، جعلا القرار أكثر سهولة. لا أطيق الانتظار للقاء الجماهير في المدرجات والاحتفال بالأهداف والانتصارات معهم".

يُذكر أن جيوكيريس تألق بشدة مع سبورتنج لشبونة في الموسم الماضي، حيث سجّل أكثر من 30 هدفًا في مختلف البطولات، ما جذب إليه أنظار كبار أوروبا، قبل أن يحسم آرسنال الصفقة ويضم مهاجمًا من الطراز الرفيع يدعم مشروع أرتيتا الطموح للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

نادي آرسنال الإنجليزي نادي آرسنال آرسنال الإنجليزي فيكتور جيوكيريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

ترشيحاتنا

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بن زايد: نعتزم استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور

أرشيفية

حماس تتخذ التدابير اللازمة لمنع عملية إسرائيلية-أميركية في غزة

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

لماذا يدفع ترامب نحو الحسم؟ لا للتهدئة مع حماس

بالصور

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

استمتع بالأكل.. 4 أنواع من الدهون تقلل الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بأسعار معقولة .. أحدث سيارات الميني فان من هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

مافيش حقن.. دراسة جديدة تكشف استبدال الإبر بخيط الأسنان | اعرف التفاصيل

خيط الاسنان
خيط الاسنان
خيط الاسنان

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد