جوارديولا يزف بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي بشأن رودري

يستعد الإسباني رودري - الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 - للعودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي بعد غيابه عن مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، حسبما أكد مدربه بيب جوارديولا.



وغاب رودري، عن الملاعب طوال الموسم الماضي تقريبًا بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ثم تعرض لإصابة، قيل إنها في الفخذ، خلال كأس العالم للأندية.

فيما غاب عن مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-0 على وولفرهامبتون، لكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا أكد اليوم الجمعة أن الدولي الإسباني جاهز للعب ضد توتنهام.

واختتم أيضًا أن مهاجم إنجلترا فيل فودين سيعود أيضًا، وذلك بعد غيابه عن مباراة وولفرهامبتون لأسباب بدنية.