قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي
حريق يلتهم ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. صور
أول تعليق من أرتيتا على انتقال نجم كريستال بالاس المحتمل لآرسنال
دخلنا في غربة الإسلام.. أحمد كريمة يعلق على تصوير الزوج لزوجته بالمنزل
موعد المولد النبوي 2025.. كم عدد أيام الإجازة للعاملين في الحكومة والخاص؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يزف بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي بشأن رودري

جوارديولا
جوارديولا
القسم الرياضي

يستعد الإسباني رودري - الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 - للعودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي بعد غيابه عن مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، حسبما أكد مدربه بيب جوارديولا.


وغاب رودري، عن الملاعب طوال الموسم الماضي تقريبًا بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ثم تعرض لإصابة، قيل إنها في الفخذ، خلال كأس العالم للأندية.

فيما غاب عن مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-0 على وولفرهامبتون، لكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا أكد اليوم الجمعة أن الدولي الإسباني جاهز للعب ضد توتنهام.

واختتم أيضًا أن مهاجم إنجلترا فيل فودين سيعود أيضًا، وذلك بعد غيابه عن مباراة وولفرهامبتون لأسباب بدنية.

رودري مانشستر سيتي توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

انستا باي

تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد