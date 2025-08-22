جوارديولا: جاهزية مانشستر سيتي أولوية.. وسافينيو خارج الحسابات

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن شغله الشاغل مع انطلاق الموسم الجديد يتمثل في الحفاظ على الجاهزية البدنية لعناصر الفريق، مشيرًا إلى أن الإصابات تبقى أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، لكن الوضع داخل صفوف السيتيزنز هذا العام يبدو أكثر استقرارًا مقارنة بالمواسم السابقة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة توتنهام هوتسبير المقررة غدًا السبت: "كل ما أتمناه هو أن يكون اللاعبون في حالة بدنية جيدة وقادرين على المنافسة، لدينا خط دفاع قوي يضم روبن دياز، جون ستونز، غفارديو، أكانجي، آكي وخوسانوف، وجميعهم يمثلون عمودًا فقريًا أساسيًا للفريق".

وتحدث المدرب الإسباني عن لاعبه رودري، معتبرًا أن ثبات المستوى هو ما يميز لاعب الوسط: "إمكانياته واضحة وجودته لا يختلف عليها اثنان، ومع الاستمرارية في التدريبات والمباريات سيواصل تقديم أفضل أداء ممكن".

وأشاد جوارديولا بالطاقم المساعد الجديد بقيادة ببيب لييندرز، الذي انضم مؤخرًا إلى الجهاز الفني: "لقد أضاف الكثير من الطاقة والمعرفة وأخلاقيات العمل، ومع كولو توريه وجيمس فرينش، أصبح الفريق الفني أكثر تكاملًا، ونحن ممتنون لوجودهم".

وعن موقف الحارس الشاب جيمس ترافورد، أوضح المدرب أن قرار مشاركته أمام توتنهام لم يُحسم بعد: "القرار سيتخذ بين الليلة والغد. جيمس لاعب موهوب نشأ في النادي، وقدّم أداءً جيدًا أمام وولفرهامبتون، لكنه لا يزال في بداية الطريق".

في المقابل، أعلن جوارديولا غياب البرازيلي سافينيو عن لقاء السبت بسبب معاناته من مشاكل بدنية، وسط أنباء تربطه بالانتقال إلى توتنهام قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال المدرب: "سافينيو لاعب في صفوفنا، وسنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فهناك احتمالية لحدوث تغييرات قبل إغلاق نافذة الانتقالات".