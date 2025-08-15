جوارديولا يعلق على إمكانية رحيل ثنائي مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي إنه إذا أراد الثنائي البرازيلي سافينيو وإيدرسون مغادرة مانشستر سيتي، فعليهما أن يطلبا ذلك.



وتناول مدرب السيتي التكهنات حول مستقبل اللاعبين يوم الجمعة، قبل يوم من انطلاق الموسم الجديد للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون.



وتابع: "إذا أرادا الرحيل، فسيأتيان إليّ. أنا أعمل معهما لأني هنا. إذا أرادا الرحيل، فسيطرقان بابي".



انضم سافينيو، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى السيتي الصيف الماضي في صفقة انتقال بقيمة 45 مليون دولار، ووقع عقدًا لمدة خمس سنوات، لكن ارتبط اسمه بالانتقال إلى توتنهام، الذي شهد رحيل سون هيونغ مين هذا الموسم وإصابة جيمس ماديسون بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.



سجل سافينيو، الجناح، ثلاثة أهداف في 48 مباراة الموسم الماضي.



"لا أعرف"، أجاب جوارديولا عندما سُئل عما إذا كان سافينيو سيبقى في هذه الحالة، على توتنهام أو أي نادٍ آخر يرغب في ضم لاعب أن يتصل بالنادي، أليس كذلك؟



وأضاف: "ما يقلقني الآن هو أن سافينيو سيبقى معنا حتى نهاية الموسم، ونأمل أن يستمر لسنوات طويلة، فمع بلوغه الحادية والعشرين من عمره وإمكانياته الكبيرة، يلعب دقائق طويلة، وعليه أن يتحسن في القرارات النهائية، لكنه لاعب استثنائي".



ومع ذلك، لن يسافر سافينيو مع الفريق في المباراة الافتتاحية للموسم بسبب إصابة غير محددة تعرض لها خلال مباراة ودية الأسبوع الماضي في صقلية.



وواصل: "سافينيو مصاب، آسف لم أتذكر. لقد أصيب خلال مباراة باليرمو. واجه مشكلة. سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع".

إيدرسون، البالغ من العمر 31 عامًا، هو الحارس الأول لجوارديولا منذ انضمامه من بنفيكا عام 2017. وقد ساهم في فوز مانشستر سيتي بستة ألقاب في الدوري، من بين ألقاب أخرى. وتشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادي جلطة سراي التركي يرغب في التعاقد معه.



واختتم: "لم يأتِ إيدرسون إليّ ليقول: 'أريد الرحيل، لديّ عرض'، لذا فإن جميع اللاعبين المتواجدين هنا هم لاعبونا، وأنا أعمل معهم. لا أحد يعلم ما سيحدث (في فترة الانتقالات)، في النهاية، وكما هو الحال دائمًا، رغبة اللاعبين فوق كل اعتبار".