رياضة

مصر تسيطر على منصة تتويج بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 19 سنة بذهبيتي الفردي والفرق

ياسمين تيسير

توجت البطلة المعجزة فريدة خليل لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث  بذهبية منافسات فردي السيدات بنهائي بطولة العالم للشباب تحت 19 سنه للخماسي الحديث ، والمقامة خلال الفترة  من 19 الى 23 أغسطس في ليتوانيا.

وفازت البطلة فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1465 نقطة ، وجاءت البولندية حنا جاكوبسكا في المركز الثاني برصيد 1449 نقطة ، والالمانية امايا المصري في المركز الثالث برصيد 1430 نقطة .

واحتلت جنة الجندي المركز الرابع محققة 1420 نقطة، كما حققت سارة عبيد المركز الـ 10  ليحصد الفريق ذهبية الفرق للشابات.

وتضم بعثة مصر في بطولة العالم للشباب 11 لاعبا بواقع 5 لاعبات و6 لاعبين وهم: فريدة أبو هاشم، جنه الجندي، عاليه عنايت، ساره عمرو، للي فرج.
واللاعبون: محمد حاتم، عمر عامر، أسامة مدحت، احمد اسامه عبدالحميد، سيف سليمان، علي ايهاب.

ويرأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس الإدارة.
ويقود المنتخب المصري في البطولة كل من: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، واسلام حامد المدير الفني، وهشام سليمان المدير الفني، ومحمد أبو هاشم المدير الفني، وأحمد يحيى مدير فني الموانع ، وكريم تيمور مدير فني الموانع، ومؤمن سيد مدير فني السلاح، ومحمد حسام مدير فني السلاح، واحمد حسام مدير فني رماية، ويرافق البعثة دكتور يوسف حسن للعلاج الطبيعي واصابات الملاعب، ودكتور محمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.

بطولة العالم الخماسي مصر

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أغلى برجر في العالم
زياد برجي
