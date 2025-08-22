بقيادة رويز .. اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها .. وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

• أوسكار رويز.. رئيسًا للجنة

• وجيه أحمد .. نائبًا للرئيس

• جهاد جريشة – سيد مراد – هيام بركة .. أعضاء

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف الدكتور عزب حجاج مدير إداريا لإدارة الحكام.