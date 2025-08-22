قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

كشف النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف عائلي طريف تعرض له عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال صلاح، في مقطع فيديو نشره نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عندما عدت إلى المنزل أخذت ابنتي الكبيرة، الجائزة، ووضعتها في غرفتها، فيما بدأت ابنتي الصغيرة بالبكاء، فأعطيتها الحذاء الذهبي، وقلت لها إنه الحذاء المفضل لدي".

محمد صلاح يحصد إنجازًا تاريخيًا

نجح صلاح في أن يسطر اسمه بحروف من ذهب، بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين 3 مرات، حيث سبق له حصدها في موسمي 2017-2018، و2021-2022، قبل أن يكرر الإنجاز عن الموسم 2024-2025.

وتفوق صلاح على عدد من نجوم البريميرليج، أبرزهم زميله أليكسس ماك أليستر، وألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وكول بالمر جناح تشيلسي، وديكلان رايس متوسط ميدان أرسنال.

تفوق على أساطير البريميرليج

بهذا الإنجاز، تخطى صلاح أسماء لامعة في تاريخ الدوري الإنجليزي، مثل آلان شيرر، وتيري هنري، وكريستيانو رونالدو، وكيفين دي بروين، الذين اكتفوا بالتتويج بالجائزة مرتين فقط.

ويأتي هذا التتويج ليضاف إلى حصيلة الجوائز الفردية التي حصدها "الفرعون المصري" خلال الموسم، حيث توج أيضًا بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للبريميرليج برصيد 29 هدفًا، وهو إنجاز تحقق للمرة الرابعة في مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.
 

موسم استثنائي لصلاح يقود ليفربول للقمة

لم يتوقف تألق محمد صلاح عند الجوائز الفردية، بل كان له دور بارز في قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل بذلك رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

كما حصل صلاح على جائزة أفضل صانع ألعاب في الموسم، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة البريميرليج، وجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين، بعدما اكتسح التصويت بحصوله على 90% من الأصوات، في سابقة لم تحدث من قبل.

محمد صلاح.. أيقونة تاريخية للكرة العالمية

بهذه الإنجازات، عزز محمد صلاح مكانته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي على مر العصور، وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما جمع بين الأرقام القياسية والجوائز الفردية، إلى جانب نجاحه في قيادة فريقه لتحقيق البطولات الكبرى.

وبات صلاح ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يتوج بالحذاء الذهبي 4 مرات بعد تييري هنري، ليواصل كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية، ويؤكد مكانته كأيقونة كروية عالمية ورمز فخر للجماهير المصرية والعربية.

