اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع الموهبة البرتغالية روجر فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الثلاثاء، أن نادي اتحاد جدة السعودي بات على أعتاب حسم صفقة جديدة لتعزيز صفوفه الهجومية، من خلال التعاقد مع الجناح البرتغالي الواعد روجر فيرنانديز لاعب سبورتنج براجا.

ووفقًا لصحيفة "إيبولا" البرتغالية، فإن المفاوضات بين الناديين تسير بخطى إيجابية، وسط توقعات بحسم الاتفاق النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن فترة الانتقالات الصيفية في السعودية لا تزال ممتدة حتى العاشر من سبتمبر الجاري، وهو ما يمنح إدارة العميد فرصة لإغلاق الصفقة رسميًا.

ويعد فيرنانديز، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، حيث نجح في لفت الأنظار منذ ظهوره مع براجا، الذي خاض معه 91 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 16 آخرين.

ويلعب في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بقدرات فنية وسرعة عالية تجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز القوة الهجومية للاتحاد.

ورغم حمله للجنسية البرتغالية وتمثيله لمنتخب الناشئين هناك، إلا أن اللاعب ينحدر من أصول غينيا بيساو، البلد الذي وُلد فيه، وهو ما يمنحه خصوصية ثقافية مزدوجة تجمع بين أفريقيا وأوروبا.

خطوة اتحاد جدة نحو ضم فيرنانديز تأتي في إطار خطة النادي لإعادة ترتيب أوراقه بعد البداية المتذبذبة للموسم، حيث تسعى الإدارة لتدعيم الصفوف بعناصر شابة قادرة على إحداث الفارق إلى جانب النجوم الحاليين.