كانتي يقترب من مغادرة اتحاد جدة.. والبديل برازيلي

أكد سانتي أونا، الصحفي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، اقتراب رحيل لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصحفية الحالية.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة “إكس”، أن اتحاد جدة على استعداد لبيع كانتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف أن وكيل كانتي بدأ التواصل مع بعض الأندية، بما في ذلك القادسية وموناكو ونادي بي إف سي.

كاسيميرو قد يكون البديل

في سياق متصل، دخل البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة؛ بعد توصية مباشرة من قائد الفريق كريم بنزيما، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، والممتدة حتى 9 سبتمبر 2025.

ووفقًا لمصادر صحفية سعودية، يرى بنزيما أن كاسيميرو هو الخيار الأنسب لتدعيم وسط الملعب في الاتحاد؛ لما يتمتع به من خبرات كبيرة على المستوى الدولي، بجانب قدراته التكتيكية المميزة، خاصة مع تراجع مستوى البرازيلي فابينيو في المباريات الأخيرة.