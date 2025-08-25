كلام شيكابالا طلع صح.. تصريح صادم من مجدي عبد الغني لسبب غريب

كشف مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق عن لاعب مصري لعب في صفوف المارد الأحمر كان يدخن قبل المباريات.

ويأتى تعليق مجدي عبدالغني عن تدخين اللاعبين بعد تصريحات نجم الزمالك السابق شيكابالا عن ثنائي الفريق الذي كانوا يدخنون قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز.

وأوضح عبدالغني خلال تصريحاته: شيكابالا تكلم بعفوية عن موضوع الشيشة، وفي ناس زعلانة منه، لكن أنا بقولكم إن كلام شيكابالا صحيح، وفي لاعيبة بتشرب شيشة، ولحد دلوقتي موجود .

وأردف : «أنا شوفت بعيني لاعيبة بتشرب شيشة ومن ضمنهم واحد على اسم وزارة الكهرباء، بيقعد في مكان في المهندسين، بيشرب فيه شيشة».

وربطت بعض الجماهير تصريحات عبدالغني بنجم الأهلي السابق محمود كهربا الذي انضم حديثا لفريق القادسية الكويتي.

فيما لم يعلق كهربا بالسلب أو الإيجاب على تصريحات مجدي عبدالغني حيث سبق ووجه لاعب القادسية الكويتي عدد من الاتهامات للبلدوزر بعد رحيله عن الزمالك ثم الانضمام للأهلي بعد فترة احتراف قصيرة في البرتغال.

وأعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.