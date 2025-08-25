قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
مستشفيات غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.. و11 بسبب المجاعة
صحة المصريين خط أحمر.. الحبس والغرامة عقوبة غش حلويات المولد
فيتش : مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة
الإعلان عن القوائم المُحدثة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بمصر
لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين
13 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
4 جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بالقانون
بيراميدز يواجه مودرن سبورت في صراع استعادة التوازن بالدوري

إسراء أشرف

يستضيف بيراميدز نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبدو المواجهة صعبة على بيراميدز الذي يسعى للعودة إلى مستواه المعهود بعد بداية غير مقنعة في المسابقة.

وجمع بيراميدز  5 نقاط فقط من أول 3 جولات بعدما تعادل سلبيًا مع وادي دجلة، وفاز على الإسماعيلي بهدف نظيف، قبل أن يسقط في تعادل مثير أمام المصري بنتيجة 2-2، ليتراجع نسبيًا في سباق المنافسة مبكرًا.

ويأمل الفريق في تحقيق انتصار يرفع رصيده ويمنحه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم السبت 30 أغسطس على ملعب السلام.

في المقابل، يدخل مودرن سبورت اللقاء برغبة في تعويض خسارته الأخيرة أمام الزمالك 2-1، واستعادة الصورة القوية التي ظهر بها في الافتتاح أمام الأهلي.

ويملك الفريق 4 نقاط في المركز التاسع، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة.

