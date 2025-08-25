بيراميدز يواجه مودرن سبورت في صراع استعادة التوازن بالدوري

يستضيف بيراميدز نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبدو المواجهة صعبة على بيراميدز الذي يسعى للعودة إلى مستواه المعهود بعد بداية غير مقنعة في المسابقة.

وجمع بيراميدز 5 نقاط فقط من أول 3 جولات بعدما تعادل سلبيًا مع وادي دجلة، وفاز على الإسماعيلي بهدف نظيف، قبل أن يسقط في تعادل مثير أمام المصري بنتيجة 2-2، ليتراجع نسبيًا في سباق المنافسة مبكرًا.

ويأمل الفريق في تحقيق انتصار يرفع رصيده ويمنحه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم السبت 30 أغسطس على ملعب السلام.

في المقابل، يدخل مودرن سبورت اللقاء برغبة في تعويض خسارته الأخيرة أمام الزمالك 2-1، واستعادة الصورة القوية التي ظهر بها في الافتتاح أمام الأهلي.

ويملك الفريق 4 نقاط في المركز التاسع، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة.