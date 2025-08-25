قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “غزل المحلة” وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج  -محمد علي بن رمضان - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه".
 

غيابات الأهلي

ويغيب عن النادي الأهلى ضد غزل المحلة كل من محمد سيحا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله لأسباب فنية ومحمد هانى بسبب الإيقاف، ويستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

فيما يغيب كلا من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

حكم مباراة الأهلي ضد غزل المحلة 

ويتولى أمين عمر قيادة الطاقم التحكيمي للمباراة ، ويعاونه كلا من سمير جمال وأحمد توفيق طلب ، فيما يتواجد إبراهيم محجوب كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي، ويعاونه يوسف البساطي.

الأهلي ضد غزل المحلة

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز على غزل المحلة في لقاء اليوم وتقاسم الصدارة "مؤقتا" مع المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مباراتين (فوز وتعادل).

في المقابل، يتسلح غزل المحلة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد التعادل في أول 3 مواجهات.
ويوجد غزل المحلة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط.

ولعب الفريقان 98 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود غزل المحلة للدوري العام موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 11 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 134 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفا.

