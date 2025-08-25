إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “غزل المحلة” وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج -محمد علي بن رمضان - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه".



غيابات الأهلي

ويغيب عن النادي الأهلى ضد غزل المحلة كل من محمد سيحا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله لأسباب فنية ومحمد هانى بسبب الإيقاف، ويستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

فيما يغيب كلا من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

حكم مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

ويتولى أمين عمر قيادة الطاقم التحكيمي للمباراة ، ويعاونه كلا من سمير جمال وأحمد توفيق طلب ، فيما يتواجد إبراهيم محجوب كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي، ويعاونه يوسف البساطي.

الأهلي ضد غزل المحلة

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز على غزل المحلة في لقاء اليوم وتقاسم الصدارة "مؤقتا" مع المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مباراتين (فوز وتعادل).

في المقابل، يتسلح غزل المحلة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد التعادل في أول 3 مواجهات.

ويوجد غزل المحلة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط.

ولعب الفريقان 98 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود غزل المحلة للدوري العام موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 11 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 134 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفا.