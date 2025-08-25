قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكينة أهداف.. مبابي الأكثر تسجيلا في دوريات أوروبا 2025

كيليان مبابي
كيليان مبابي

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، انطلاقة قوية في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني، حيث سجل 3 أهداف في أول مباراتين.

وسجل مبابي هدفين في فوز ريال مدريد  على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني، بينما أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث.

وحسب شبكة “أوبتا”، تصدر مبابي قائمة الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بجميع المسابقات منذ بداية موسم 2024/25.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- كيليان مبابي - 46 هدفًا

2- هاري كين - 45 هدفًا

3- روبرت ليفاندوفسكي - 42 هدفًا

4- سيرهو جيراسي - 40 هدفًا

ماذا قال تشابي ألونسو عن تألق مبابي؟

قال تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عقب لقاء ريال أوفييدو: "لقد استعاد مبابي 4 كيلوجرامات من وزنه خسرها في كأس العالم، لا أستطيع أن أتحدث كثيرًا عن الموسم الماضي، لكن أراه بحالةٍ جيدة ومتحمسًا وهو يلهم الفريق بأكمله".
وأضاف: "أستمتع برؤيته وهو يجري، نعلم سيسجل أهدافًا، ولكن عندما نتمكن من خلق تلك الفجوات، نجد أنفسنا، سواءً عند امتلاك الكرة أو عند فقدانها، لقد قدم أداءً رائعًا، وفي المباراة السابقة أيضًا، ما زلنا نتطور ونسعى للتحسين، أنا هناك منذ وقت قصير لكن المشاعر إيجابية".

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:

