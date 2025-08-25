الأهلي في اختبار قوي أمام غزل المحلة بالدوري المصري

يخوض الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو مواجهة صعبة أمام غزل المحلة، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على البطولة، بعدما افتتح الموسم بالتعادل 2-2 أمام مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو برباعية مقابل هدف، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثالثة بسبب نظام البطولة الذي يضم 21 فريقًا فقط.

في المقابل، يدخل غزل المحلة اللقاء برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات سلبية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة، حيث لم يسجل الفريق أي أهداف حتى الآن، لكنه حافظ على شباكه نظيفة في جميع المباريات.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في موقعة المحلة، حيث يفقد خدمات محمد هاني بسبب الإيقاف، إلى جانب مروان عطية وياسر إبراهيم للإصابة، كما يغيب كل من ياسين مرعي، محمد شكري، إمام عاشور، كاظم إبراهيما وأحمد عبد القادر.

في المقابل، يفتقد غزل المحلة الثنائي محمود نبيل وبسام وليد بداعي الإصابة، بينما يعتمد مدربه علاء عبد العال على عناصر الخبرة أمثال عامر عامر، أحمد العش وعبد اللطيف جريندو، أملاً في تحقيق مفاجأة أمام البطل.

أما ريبيرو فيتطلع لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه مثل محمد علي بن رمضان، زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف، جراديشار وأليو ديانج، في مواجهة يتوقع أن تحفل بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة.