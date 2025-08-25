رئيس نادي كاتانيا يستقبل عالم الآثار المصرية زاهي حواس

استقبل نادي كاتانيا لكرة القدم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أحد أبرز علماء الآثار والمصريات على مستوى العالم، والذي يُعرف بشغفه الكبير بكرة القدم وتشجيعه لنادي الأهلي المصري.

وكان في استقباله رئيس النادي روزاريو بيليغرا، ونائب الرئيس فينتشنزو غريلا، والمدير الرياضي إيفانو باستوري، والمدير الفني دومينيكو توسكاني، حيث رافقوه خلال لقائه مع لاعبي الفريق وعبروا عن سعادتهم بزيارته.

إشادة بتاريخ الأهلي

وخلال الزيارة أبدى لاعبو كاتانيا معرفتهم بنادي الأهلي المصري وتاريخه الكبير، كما أشاروا إلى متابعتهم للنجم العالمي محمد صلاح والكابتن مجدي عبد الغني، مؤكدين تقديرهم لكرة القدم المصرية وأبرز رموزها.

كما قدم لاعبو الفريق للدكتور زاهي حواس قميص النادي يحمل اسمه، في لفتة تعكس تقديرهم لشخصه واعتزازهم بزيارته