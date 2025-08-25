تشابي ألونسو يتحدث عن تألق مبابي ومفاجأة فينيسيوس

أشاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، بتألق كيليان مبابي مهاجم الفريق أمام ريال أوفييدو، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفين في فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، بينما سجل فينيسيوس الذي كان جلوسه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة مفاجأة للجماهير، الهدف الثالث.

وقال تشابي ألونسو عقب المباراة: "لقد استعاد مبابي 4 كيلوجرامات من وزنه خسرها في كأس العالم، لا أستطيع أن أتحدث كثيرًا عن الموسم الماضي، لكن أراه بحالةٍ جيدة ومتحمسًا وهو يلهم الفريق بأكمله".

وأضاف: "أستمتع برؤيته وهو يجري، نعلم سيسجل أهدافًا، ولكن عندما نتمكن من خلق تلك الفجوات، نجد أنفسنا، سواءً عند امتلاك الكرة أو عند فقدانها، لقد قدم أداءً رائعًا اليوم، وفي المباراة السابقة أيضًا، ما زلنا نتطور ونسعى للتحسين، أنا هناك منذ وقت قصير لكن المشاعر إيجابية".

سبب جلوس فينيسيوس على مقاعد البدلاء

وحول جلوس فينيسيوس على مقاعد البدلاء، أجاب: "كل لاعب يختلف عن الآخر، الاحترام واجب لكن العلاقات التي تشكلها تكون مختلفة، في كرة القدم، عليك أن تفهم الأمور؛ تُتخذ القرارات مع وضع مصلحة الفريق في الاعتبار".



