موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول منافسه نيوكاسل يوناتيد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل

وتنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل يونايتد المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانت جيمس بارك”.

ويستهدف ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، مواصلة انطلاقته القوية في البريميرليج بتحقيق الفوز على نيوكاسل في عقر داره وتقاسم الصدارة مع آرسنال وتوتنهام.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، جرافنبيرخ، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.



وكان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.



كما يأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل ثاني أهدافه في الموسم الجديد والمنافسة مبكرا على لقب الحذاء الذهبي.



في المقابل، يتسلح نيوكاسل بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادله مع أستون فيلا في الجولة الأولى.



ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة.