قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة الشناوي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "غزل المحلة".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة 

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة عودة الشناوي من جديد لحراسة مرمى المارد الأحمر 

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج  -محمد علي بن رمضان - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه".
 

الأهلي ضد غزل المحلة

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز على غزل المحلة في لقاء اليوم وتقاسم الصدارة "مؤقتا" مع المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مباراتين (فوز وتعادل).

في المقابل، يتسلح غزل المحلة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد التعادل في أول 3 مواجهات.
ويوجد غزل المحلة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط.

ولعب الفريقان 98 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود غزل المحلة للدوري العام موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 11 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 134 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفا.

الأهلي غزل المحلة الأهلي ضد غزل المحلة الدوري المصري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها

لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها.. صور

الطاقة المتجددة

برلماني: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستقلالاً

الصناعة

صناعة النواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة يدفع بعجلة التنمية الصناعية

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد