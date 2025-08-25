قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن هيثم حسن.. تفاصيل

هيثم حسن
هيثم حسن
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن اللاعب هيثم حسن نجم ريال أوفييدو .

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"اللاعب هيثم حسن يشارك مع ريال أوفييدو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 

اللاعب مولود في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، كان مؤهلًا لتمثيل ثلاث منتخبات، وسبق له اللعب مع الفئات السنية للمنتخب الفرنسي

رأيك في مستوي اللاعب ؟".

وكان قد كشف تقارير صحفية، أن اللاعب الفرنسي ذا الأصول المصرية والتونسية هيثم حسن، أبدى رغبته في تمثيل منتخب مصر، مفضلاً الفراعنة على نسور قرطاج.

هيثم، البالغ من العمر 23 عامًا، وُلد في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، ويحمل سجلاً مميزًا مع منتخبات الشباب الفرنسية حيث سبق له اللعب لمنتخبي تحت 17 و18 عامًا.

ورغم اهتمام الاتحاد التونسي بضم اللاعب إلى صفوف منتخب تونس، فإن المحادثات التي جرت مؤخرًا كشفت عن ميول اللاعب الوطنية، حيث أكد لمسؤولين تونسيين شعوره بالانتماء الأقوى لجذوره المصرية، ما دفع الجانب التونسي لإغلاق ملفه والتوجه للبحث عن بدائل أخرى.

وانطلقت مسيرة هيثم حسن الاحترافية من نادي شاتورو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى رديف نادي فياريال الإسباني خلال موسم 2020/2021. 

وتخللت رحلته عدة محطات مع أندية إسبانية مثل ديبورتيفو ميرانديس وسبورتينج خيخون، قبل أن يستقر في صفوف ريال أوفيدو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الموسم الجاري، شارك اللاعب في 30 مباراة بقميص ريال أوفيدو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، مقدمًا أداءً لافتًا في مركز الجناح الأيمن والمهاجم.

رغبة هيثم في تمثيل منتخب مصر قد تفتح الباب أمام اتحاد الكرة المصري لضم موهبة جديدة تنشط في الملاعب الأوروبية، في ظل التوجه المتزايد للاستفادة من اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وفي حال تم استدعاؤه رسميًا، سيكون انضمام هيثم حسن مكسبًا كبيرًا للمنتخب الوطني، لما يمتلكه من خبرات فنية وتكتيكية اكتسبها خلال مشواره في الليجا الإسبانية.

هيثم حسن ريال مدريد الاهلي

