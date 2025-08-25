التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل

يخوض فريق ليفربول اختبارًا صعباً ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانت جيمس بارك”.
ويستهدف ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، مواصلة انطلاقته القوية في البريميرليج بتحقيق الفوز على نيوكاسل في عقر داره وتقاسم الصدارة مع آرسنال وتوتنهام.
وكان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل ثاني أهدافه في الموسم الجديد والمنافسة مبكرا على لقب الحذاء الذهبي.
أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
وسلط الموقع الرسمي لنادي ليفربول الضوء عن أبرز الأرقام والحقائق قبل المواجهة المرتقبة، حيث جاءت كالتالي:
- إذا سجل الريدز في هذه المباراة، فسوف يعادل أفضل سلسلة للنادي من الأهداف في مباريات متتالية في الدوري الممتاز (36 مباراة بين مارس 2019 وفبراير 2020).
- تسجيل هدف لفريق آرني سلوت من شأنه أن يشكل رقما قياسيا جديدا للنادي، من خلال التسجيل في مباراة خارج أرضه في الدوري للمرة 22 على التوالي.
- فاز ليفربول بخمسة من آخر سبع مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل، وتعادل في المباراتين الأخريين.
- بشكل عام، لم يخسر ليفربول في آخر 17 مباراة بالدوري أمام نيوكاسل (12 فوزًا وخمسة تعادلات)، منذ الهزيمة خارج أرضه 2-0 في ديسمبر 2015.-
- تأخر الريدز بنتيجة 1-0 في كل من زيارتيه الأخيرتين إلى سانت جيمس بارك، لكنه تعافى ليفوز 2-1 في موسم 2023-2024 ويتعادل 3-3 في الموسم الماضي.
- شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).
- سجل الدولي المصري تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك ضد نادٍ في تاريخ المسابقة.
- سجل صلاح (أربعة) أو صنع (سبعة) 11 من آخر 15 هدفًا للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل.
- هدف صلاح القادم سيضعه في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر العصور. لديه حاليًا 187 هدفًا، ولا يتفوق عليه سوى آلان شيرر (260) وهاري كين (213) وواين روني (208).
- يمكن أن يصبح هوجو إيكيتيكي أول لاعب في صفوف الريدز منذ دانييل ستوريدج في يناير 2013 يسجل في كل من مبارياته الثلاث الأولى مع النادي.
- سجل ليفربول 90 هدفًا في 39 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة سلوت حتى الآن، بمعدل 2.3 هدفًا في المباراة الواحدة. وهذا أفضل معدل لأي مدرب للريدز في الدوري الممتاز.
- فاز نيوكاسل بأول مباراة له على أرضه هذا الموسم في المواسم الثلاثة السابقة تحت قيادة إيدي هاو.
- فاز فريق نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين بهدف دون رد، على الرغم من أن جميع هذه الانتصارات جاءت خارج أرضه.
- لم يخسر الريدز مباراته الأولى خارج أرضه في أي من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز العشرة الأخيرة (سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات)، منذ الهزيمة 3-1 أمام مانشستر سيتي في موسم 2014-2015.
- سجل ليفربول 124 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل، فقط الريدز (125 ضد توتنهام هوتسبير) وأرسنال (125 ضد إيفرتون) سجلا أهدافًا أكثر ضد خصم محدد في البطولة.
- بشكل عام في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط ضد أستون فيلا (348 في 194 مباراة) سجل الريدز أكثر من 317 (في 176 مباراة) ضد نيوكاسل.
- فاز نيوكاسل بستة من آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في الدوري، وخسر 1-0 أمام إيفرتون في اليوم الأخير من موسم 2024-25.
- كان برونو جيماريش هو اللاعب الوحيد الذي شارك مع نيوكاسل في الدوري الموسم الماضي وشارك في كل مباريات فريقه الـ65 الماضية في الدوري الممتاز.
- شارك جاكوب مورفي في 10 أهداف في آخر 12 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك (خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة).