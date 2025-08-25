التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل

يخوض فريق ليفربول اختبارًا صعباً ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانت جيمس بارك”.

ويستهدف ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، مواصلة انطلاقته القوية في البريميرليج بتحقيق الفوز على نيوكاسل في عقر داره وتقاسم الصدارة مع آرسنال وتوتنهام.

وكان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل ثاني أهدافه في الموسم الجديد والمنافسة مبكرا على لقب الحذاء الذهبي.

أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل

وسلط الموقع الرسمي لنادي ليفربول الضوء عن أبرز الأرقام والحقائق قبل المواجهة المرتقبة، حيث جاءت كالتالي:



- إذا سجل الريدز في هذه المباراة، فسوف يعادل أفضل سلسلة للنادي من الأهداف في مباريات متتالية في الدوري الممتاز (36 مباراة بين مارس 2019 وفبراير 2020).