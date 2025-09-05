اتحاد جدة يوقف احتراف حاجي في الدوري الإسباني

أكد تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جدة أوقف انتقال طلال حاجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي سيلتا فيجو الإسباني.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة شركة نادي الاتحاد، رفضت العرض المقدَّم من سيلتا فيجو الإسباني من أجل ضم حاجي، مهاجم الفريق، لأنه جاء بصيغة الانتقال النهائي دون مقابل مالي، وهو ما اعتبرته الإدارة غير منطقي، ولا يخدم مصلحة النادي.





وتابعت أن اللاعب، يقترب من الانتقال بنظام الإعارة إلى الرياض حتى نهاية الموسم الجديد.

ولفتت إلى أن طلال ثاني أصغر اللاعبين انضمامًا إلى المنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق، عقب استدعائه للمرة الأولى من قِبل الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السابق، لقائمة «الصقور» في مواجهتَي باكستان والأردن، نوفمبر 2023 .