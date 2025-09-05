قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اللجنة البارالمبية تواجه انتقادات بعد استبعاد منتخب الصم من أولمبياد طوكيو

اللجنة البارلمبية
اللجنة البارلمبية
محمد سمير

أعلن فؤاد عبدالحميد عضو لجنة الصم باللجنة البارالمبية المصرية ومدير منتخب كرة القدم، أن المنتخب الوطني للصم لن يشارك في أولمبياد الصم المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال نوفمبر المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “نعم قادرون” المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم ويقدمه الإعلامي محمد كشك، أكد عبدالحميد أن السبب لا يعود إلى اللاعبين أو الجوانب الفنية، وإنما إلى تقصير مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والإدارة التنفيذية، موضحًا أن الدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة، بذل جهودًا كبيرة بالتواصل مع الاتحاد الدولي، إلا أن بعض أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية تعاملوا بتحدٍ واضح وحاولوا تقييد صلاحياته بسبب وجود خلافات داخلية بين بعض أعضاء مجلس الإدارة، ما تسبب في ضياع فرصة المشاركة.

وأشار إلى أن من بين المتقاعسين رامي عبدالحميد، القائم بأعمال المدير التنفيذي السابق، قائلاً: "هم يعتبرون أن رياضة الصم ليست من اختصاص اللجنة، ويهمشوننا دائمًا، وعندما طالبنا بدعم مالي أو الاستقلالية في اتحاد خاص بنا، قوبل الأمر بالرفض"، مضيفًا: "لدينا 59 هيئة رياضية ودوري بدرجتين أولى وثانية، ومع ذلك يُنظر إلينا وكأننا خارج المنظومة".

واختتم عبدالحميد تصريحاته بمناشدة واضحة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة التدخل والتحقيق في الأزمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير، مشددًا أن اللاعبين يعيشون حالة إحباط وحزن شديد بعد ضياع حلم المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي للصم.

من جانبه، طالب الإعلامي محمد كشك، مقدم برنامج "نعم قادرون"، اللجنة البارالمبية المصرية، بضرورة إصدار بيان رسمي عاجل لتوضيح ملابسات استبعاد منتخب الصم من المشاركة في الأولمبياد، والكشف عن المتسبب في هذه الأزمة التي أثارت جدلاً.

لجنة الصم اللجنة البارالمبية فؤاد عبدالحميد أولمبياد الصم المنتخب الوطني للصم محمد كشك حسام مصطفى

