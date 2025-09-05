تاريخ مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وخاض منتخب مصر تصفيات كأس العالم في البداية بتصفيات النسخة الثانية عام 1934 وحقق الفوز امام منتخب فلسطين مسجلاً أول حضور عربي أو أفريقي في المونديال.

خاض المنتخب الوطني 108 مباراة طوال تاريخه في التصفيات (منها 6 في التصفيات الحالية) فاز في 63 مباراة وتعادل في 22 وخسر 23 وسجل 192 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

وتضم قائمة منتخب مصر:

"محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل".