قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، نظيره أثيوبيا في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في الجولة السابعة من تصفيات كاس العالم

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة ثم يحل سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط، وأثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وغينيا بيساو خامسا بنفس الرصيد، بينما تحل جيبوتي في المركز السادس والأخير برصيد نقطة وحيدة.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو باستاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي فى تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.