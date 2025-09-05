قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراحل تطور الاحتفال بالمولد النبوي عبر التاريخ الإسلامي
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
عقوبات أمريكية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
موعد مباراة المنتخب واثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم
التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف
قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
رياضة

قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يواجه منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، نظيره أثيوبيا في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في الجولة السابعة من تصفيات كاس العالم

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة ثم يحل سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط، وأثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وغينيا بيساو خامسا بنفس الرصيد، بينما تحل جيبوتي في المركز السادس والأخير برصيد نقطة وحيدة.

موعد المباراة 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو باستاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي فى تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مصر كاس العالم اثيوبيا

