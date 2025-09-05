رسميا.. خالد بيبو مديرا للكرة لفريق زد

أعلن نادي زد الرياضي، انضمام خالد بيبو نجم الكرة المصرية السابق، مديرًا للكرة بالفريق.

وشاركت الصفحة الرسمية لزد عبر فيسبوك: “رسميًا خالد بيبو مديرًا للكرة لفريق زد مرحباً بك في عائلتنا”.

كان النادي الأهلي مساء الأربعاء، قام بتقديم واجب العزاء لخالد بيبو، نائب المدير الرياضي لشئون نادي دلفي، في وفاة شقيقه.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

"محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى خالد بيبو، نائب المدير الرياضي لشئون نادي دلفي، في وفاة شقيقه الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".