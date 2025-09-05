برقم مميز.. أنشيلوتي يستعيد هيبة منتخب البرازيل

حقق منتخب البرازيل بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، رقما مميزا بعد الفوز على تشيلي بثلاثية نظيفة، الليلة الماضية، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس": "البرازيل تحافظ على نظافة شباكها في 3 مباريات تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي".

وأضاف: “لم يحدث هذا منذ كأس العالم 2022”.

وشهدت قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا مفاجآت كبيرة، أبرزها غياب رباعي ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إيدير ميليتاو، وإندريك. وجاء استبعاد فينيسيوس بهدف منحه راحة.



وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون ببكر (ليفربول) – بينتو ماتيوس (النصر السعودي) – هيوغو سوزا (كورينثيانز).

خط الدفاع: ويسلي (روما) – فاندرسون (موناكو) – أليكس ساندرو (فلامنغو) – كايو هنريكي (موناكو) – دوغلاس سانتوس (زينيت) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – غابرييل ماغالهايس (آرسنال) – أليكساندرو (ليل) – فابريسيو برونو (كروزيرو).

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – برونو غيماريش وجويلينتون (نيوكاسل) – لوكاس باكيتا (وست هام).

خط الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) – غابرييل مارتينلي (آرسنال) – كايو جورجي (كروزيرو) – لويز هنريكي (بوتافوغو) – ماثيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – رافينيا (برشلونة) – ريتشارليسون (توتنهام) – جواو بيدرو (تشيلسي).