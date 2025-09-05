قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال
سارة عبد الله

علق رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق على رحيل المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: “بالنسبة لي ريبيرو اتظلم في الأهلي لأنه مكنش بيشتغل بدماغه كان بيحط التشكيل اللي ناس معينة عايزينه مش اللي هو عايزه”.

وتابع: “الدليل على إنه كان بيتفرض عليه ناس إنه لاعب الشناوي بالأمر، هو أه ريبيرو قليل فنيًا ولكن بالنسبالي هو اتظلم”.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب فترة الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون خلال الأيام الماضية.‏

وعقد عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، ‏والارتباطات الخاصة بالفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، بسبب ‏الاستدعاء للمنتخبات الوطنية المختلفة، حيث يتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم، بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.

وكان النادي قد أعلن عن تشكيل الجهاز الفنى الذي ضم كلًّا من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس مديرًا فنيًّا، والكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًّا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس ‏المرمى.‏

رضا عبد العال خوسيه ريبيرو الأهلي

