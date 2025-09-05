قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا
إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف
السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين
سورة الكهف.. اعرف فضل قراءتها يوم الجمعة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

رباب الهواري

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على نظيره الفنزويلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت فجر الجمعة على ملعب “المونيمونتال” بالعاصمة بوينس آيرس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.
 

ميسي يودّع جماهير بلاده بدموع وأهداف

كانت المباراة ذات طابع خاص، حيث خاض ليونيل ميسي آخر لقاء رسمي له مع منتخب الأرجنتين على الأراضي الأرجنتينية. ولم يتمالك “البرغوث” دموعه عند دخوله أرضية الملعب للإحماء، كما شارك لحظة النشيد الوطني برفقة أولاده في مشهد مؤثر أمام آلاف المشجعين الذين احتشدوا لتوديعه.

أهداف اللقاء: لمسة أسطورية وثنائية تاريخية

افتتح ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 39 بطريقة رائعة، أشعلت المدرجات. وفي الشوط الثاني، عزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 76.

ولم يكتفِ ميسي بهدفه الأول، بل أضاف هدفين آخرين في الدقيقة 80، ليوقّع على ثنائية تاريخية في ختام مبارياته الرسمية وسط جماهيره، في ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة الأرجنتينيين.

صدارة مريحة للتانجو في التصفيات

بهذا الانتصار، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 38 نقطة، مواصلًا تربّعه على صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تجمد رصيد فنزويلا عند 18 نقطة في المركز السابع، لتتضاءل فرصها في المنافسة.
 

تصريحات ميسي بعد المباراة

عقب اللقاء، أكد ليونيل ميسي أن مشاركته في كأس العالم 2026 تبدو صعبة بحكم تقدمه في العمر، قائلاً:

 "كما ذكرت سابقًا، لا أظن أن مشاركتي في كأس العالم القادم واردة. 

بحكم العمر ، يبدو من الطبيعي أن لا أصل إليه.

لدي ستة أشهر للتحضير، سأقيّم حالتي ثم سيتضح كل شيء ."

وبهذا، يختتم أسطورة الكرة العالمية فصلاً مميزًا مع منتخب بلاده على أرضه، تاركًا وراءه إنجازات ستظل خالدة في تاريخ كرة القدم


 

