رياضة

ميسي يقود قائمة الأرجنتين لتصفيات المونديال وغياب بارز لإنزو فرنانديز

الأرجنتين
الأرجنتين
إسلام مقلد

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن القائمة الرسمية التي ستخوض آخر جولتين من التصفيات اللاتينية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث جاء ليونيل ميسي قائد المنتخب على رأس القائمة، بينما غاب إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي بسبب الإيقاف.

تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب التانجو لمواجهتين مرتقبتين أمام فنزويلا والإكوادور يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في ختام مشواره بالتصفيات، بعد أن ضمن تأهله رسميًا إلى المونديال بتصدره جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

غياب إنزو فرنانديز

رغم أهمية اللقاءات من الناحية التنافسية، سيفتقد المنتخب جهود لاعب وسط تشيلسي، إنزو فرنانديز، الذي يغيب للإيقاف، وهو ما يمثل خسارة فنية كبيرة بالنظر إلى دوره في خط الوسط خلال المباريات الماضية.

القائمة الكاملة لمنتخب الأرجنتين

جاءت قائمة التانجو التي تضم 29 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، والتر بينيتيز، جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ناهويل مولينا، جونزالو مونتيل، ليوناردو باليردي، خوان فويث، نيكولا تاليافيكو، ماركوس أكونيا، جوليو سولير، أليكسيس ماك أليستر، إكسيكوييل بالاسيوس، آلان فاريلا.

خط الوسط: لياندرو باريديس، تياجو ألمادا، نيكولاس باز، رودريجو دي بول، جيوفاني لو سيلسو، كلاوديو إيتشيفيري، فرانكو ماستانتونو، فالنتين كاربوني، جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوسيه مانويل لوبيز.

الأرجنتين إلى المونديال رسميًا

بتصدره المجموعة برصيد 35 نقطة، ضمن منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، ويسعى في آخر جولتين إلى تعزيز صدارته وإنهاء التصفيات بأفضل شكل ممكن استعدادًا للحدث العالمي.

