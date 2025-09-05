قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي يلمح لغيابه عن كأس العالم 2026 .. هل تكون النهاية؟

أمينة الدسوقي

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء مجددا، لكن هذه المرة لم يكن ذلك بسبب لمسته السحرية المعتادة فحسب، بل بسبب اللحظات العاطفية التي رافقت آخر ظهور رسمي له على الأراضي الأرجنتينية بقميص "التانجو"، في تصفيات كأس العالم 2026.

ميسي يلمح لغيابه عن كأس العالم 2026

وسجل ميسي هدفين خلال فوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 3-0، فجر الجمعة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، في لقاء شهد وداعًا مؤثرًا للنجم التاريخي وسط جماهير بلاده.

ورغم أن "التانجو" كان قد حسم تأهله سلفا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، إلا أن المباراة حملت طابعا خاصا، باعتبارها الأخيرة لميسي على أرض الأرجنتين في تصفيات المونديال، وهو ما بدا جليا من تأثره خلال عمليات الإحماء، حيث لم يستطع حبس دموعه.

ميسي المشاركة في المونديال "غير مرجحة"

وعقب اللقاء، فتح ميسي الباب أمام إمكانية غيابه عن كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن عامل السن يجعل من مشاركته مجددا في الحدث الأكبر على مستوى المنتخبات أمرا غير مرجح.

وقال قائد الأرجنتين:"كما قلت سابقا، لا أعتقد أنني سأشارك في كأس العالم مرة أخرى… الأمر منطقي بالنظر إلى عمري، لكننا نقترب منها، وأنا متحمس لما هو قادم".

وأوضح ميسي أنه يتعامل مع مسيرته مرحلة تلو الأخرى، وأن قراراته تستند إلى مشاعره اليومية ومدى استمتاعه باللعب، مضيفًا:"أحاول أن أكون سعيدا كل يوم، وأن أكون صادقا مع نفسي. إذا لم أشعر بالراحة، فلن أشارك. لم أتخذ قرارا نهائيا بعد".

غياب عن مواجهة الإكوادور

وأشار ميسي إلى أنه يضع كامل تركيزه حاليا على إنهاء موسمه مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، لافتا إلى أن فترة التحضير لما قبل الموسم المقبل قد تلعب دورا في تحديد مستقبله الدولي، حيث قال:"سأنهي الموسم، ثم أبدأ الاستعداد للعام الجديد. تبقى ستة أشهر فقط على كأس العالم، وآمل أن أقدم أداء جيدًا مع إنتر ميامي قبل اتخاذ قراري النهائي".

كما أكد ميسي اتفاقه مع المدرب ليونيل سكالوني على الغياب عن المباراة الأخيرة في التصفيات ضد الإكوادور، نظرا لتعرضه لإصابة سابقة، رغم تعافيه التام، مشددا على أهمية الحصول على راحة قبل خوض تحديات قادمة.

الوداع يقترب

وفي ختام تصريحاته، أبدى ميسي حبه العميق لكرة القدم، لكنه لم ينكر أن لحظة الاعتزال تلوح في الأفق، مؤكدا:"أعشق كرة القدم ولا أريد أن ينتهي هذا الحب أبدًا، لكنني أعلم أن النهاية ستأتي بشكل طبيعي. أعيش كل يوم بيومه وأستمتع باللحظة".

وبين الدموع والتصريحات المليئة بالتأمل، يبقى مستقبل ميسي مع منتخب الأرجنتين معلقا، في انتظار قرار قد يكون من الأكثر تأثيرا في تاريخ كرة القدم العالمية.

