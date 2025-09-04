شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مؤثرة بشأن ميسي حيث قد تكون المباراه الاخيرة لة مع الأرجنتين على الصعيد الرسمي كونه ينوي الاعتزال دولياً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: “اليوم قد يكون الظهور الأخير لليونيل ميسي بقميص التانجو على أرض الأرجنتين!”.

يستعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، لخوض النهائي رقم 50 في مسيرته الكروية الحافلة، وذلك عندما يلتقي فريقه مع سياتل ساوندرز، مساء الأحد، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل بواشنطن، في نهائي كأس الدوريات 2025.



بداية إنتر ميامي مع الألقاب

وقاد ميسي، إنتر ميامي للتتويج بأول ألقابه في نسخة 2023 من البطولة ذاتها، بعدما تفوق على ناشفيل بركلات الترجيح عقب التعادل (1-1).

حصاد النهائيات في مسيرة ميسي

حتى الآن، خاض ميسي 49 نهائياً:

8 نهائيات دولية مع منتخب الأرجنتين.

41 نهائياً على صعيد الأندية مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

وخلال هذه المباريات، سجل "البرغوث" 35 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة، وفقاً لإحصاءات موقع "ميسي آند رونالدو".