لامين يامال: ميسي الأفضل في التاريخ.. ونيمار كان يستحق الكرة الذهبية

تحدث الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، عن الانتقادات التي تطاله في الفترة الأخيرة، كما كشف عن أبرز المرشحين من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بجانب تعليقه على أداء الفريق بعد التعادل الأخير أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

يامال يرشح نيمار وميسي للكرة الذهبية

أكد يامال أنه إذا لم ينجح في التتويج بالجائزة، فإنه يرشح الثنائي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي، قائلاً:"سأمنح واحدة لـ(ني)، أعتقد أنه يستحقها، فعندما كان يلعب في برشلونة أو باريس سان جيرمان كان قريبًا من الفوز بها. كما أن ميسي يبقى الأفضل في التاريخ بالنسبة لي."

عن انفعالات المدرب هانسي فليك خلال مواجهة رايو فاليكانو، قال يامال:"الأمر ليس غرورًا في غرفة الملابس، لكننا لم نبدأ الموسم بالقوة التي أنهينا بها الموسم الماضي. بعد التعادل يشعر اللاعب بمزاج سيئ، لكن في النهاية يجب أن نفوز."

وأضاف: "حصدنا 7 نقاط من أصل 9 في ملاعب صعبة، صحيح أننا ارتكبنا أخطاء كثيرة، لكن هذا طبيعي ويجب أن نستعيد مستوانا سريعًا."

أبدى نجم برشلونة الشاب حماسه لمواصلة المنافسة على لقب الليجا، موضحًا:

"نحن متعطشون للمزيد. لم نحقق فقط ألقابًا في دوري الأبطال أو الليجا، بل ما زلنا في بداية الطريق. البطولة طويلة وعلينا أن نحافظ على مستوانا."

واختتم يامال تصريحاته بالحديث عن زملائه قائلاً:

"المهم أن يستمتع نيكو بمكانه، وأرى فيرمين سعيدًا جدًا في برشلونة. نحن مجموعة شابة ومترابطة، ولا أعتقد أن أحدًا يرغب في الرحيل. حتى عندما سألناه مازحًا عن إنجلترا، قال إنه يريد البقاء."